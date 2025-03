Viterbotoday.it - Madre e figlio investiti da un'auto, bimbo di 2 mesi in ospedale

Paura a Bassano Romano nel pomeriggio di oggi, 25 marzo, per mamma eneonatoda un'nella zona di viale IV Novembre, nei pressi del parco pubblico. L'incidente è avvenuto intorno alle 16, per cause ancora in fase di accertamento, e ha coinvolto anche il bambino di appena due.