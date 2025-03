Dayitalianews.com - Lutto per Enrico Brignano, è morta la madre Anna: “Raggiungi papà, ti starà aspettando”

Graveper: l’attore ha annunciato sui social la scomparsa della, avvenuta oggi, martedì 25 marzo. La notizia è stata condivisa dallo stessocon un post su Instagram, in cui ha espresso il suo dolore per la perdita.“Ciao mamma. Ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito” ha scrittoaccanto a un carosello di foto di famiglia, aggiungendo: “Vai eche sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.La signoradi, aveva da poco compiuto 89 anni. Nata a Palombaro, in provincia di Chieti, ha vissuto la maggior parte della sua vita a Dragona, alle porte di Roma, insieme al marito Antonino, padre dell’attore, scomparso 14 anni fa.