Torinotoday.it - Lutto nel mondo del giornalismo a Torino: è morta Claudia Apostolo, volto noto della Rai

Leggi su Torinotoday.it

Ildeltorinese piange. La giornalista èall’età di 68 anni. Per anni è stata unstorico del Tg regionale del Piemonte. Per anni ha raccontato i temi a lei più cari come l’ambiente, l’arte e il cinema. Ha lavorato per il tg scientifico Leonardo e per.