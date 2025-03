Thesocialpost.it - Lutto nel giornalismo italiano, addio al noto volto Rai

Il mondo delpiange ildel Tg regionale e della Rai. La donna se n’è andata all’età di 68 anni. La sua lunga carriera era iniziata nel 1983. Nel 2017 era andata in pensione e da quel momento si era dedicata a progetti di comunicazione e si impegnava nella politica locale e nel mondo del sociale. (Continua dopo le foto)Claudia Apostolo è morta,alla giornalista RaiClaudia Apostolo è morta all’età di 68 anni. È stata prima giornalista in Rai, poi aveva collaborato con Repubblica e Radio Popolare. Successivamente, per anni, è stata unstorico del Tg regionale del Piemonte e ha raccontato i temi a lei più cari come l’ambiente, l’arte e il cinema. Claudia Apostolo si impegnava attivamente anche nella politica locale. Era candidata in comune con Sinistra Ecologista, e si dedicava a temi importanti come i diritti delle donne.