Trentotoday.it - L'uomo armato che semina il panico all'Iperpoli

Leggi su Trentotoday.it

Pomeriggio assurdo (e con non poca paura per i presenti) quello vissuto nei giorni scorsi all’di via Galvani a Bolzano, con un 50enne residente in città che hato letteralmente iltra i reparti.Ai carabinieri è giunta la segnalazione di une, giunti sul posto.