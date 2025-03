Iltempo.it - L'Università della Tuscia conferisce il Sigillo Accademico a Luca Tosto

Qualche giorno fa in una cerimonia assai partecipata, svoltasi nell'Aula Magna dell'degli Studi, il Rettore Stefano Ubertini ha conferito a, amministratore delegatoWalterSpA, il prestigioso. Le diverse motivazioni, raccolte sinteticamente nella frase che ha accompagnato la premiazione, “dalle radici locali all'impegno internazionale nel settore nucleare”, sono state illustrate dal professore Giuseppe Calabrò, coordinatore del gruppo di ricerca sulla fusione nucleare e responsabile scientifico del progetto TRUST e dal professore Pierluigi Fanelli, componenteCommissione per ildi Ateneo. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento all'– ha commentato- per questo riconoscimento che mi inorgoglisce e premia il sottoscritto e tutti miei collaboratori, consapevole del valore di un dialogo costante e proficuo tra il mondoe quello imprenditoriale.