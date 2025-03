Ilnapolista.it - Lukaku e Raspadori nelle Nazionali hanno convinto Conte a confermare il 3-5-2 (Repubblica)

il 3-5-2 ()Contro il Milan Antonioconfermerà il 3-5-2-. È quanto scriveNapoli con Marco Azzi.La probabile conferma del 3-5-2 è legata soprattutto agli exploit dei nuovi gemelli del gol azzurri, visto che Romeluè andato a segno per tre volte in 180’ con il suoBelgio e Giacomosi è fatto valere con la maglia dell’Italia: un assist e una rete su rigore nel pareggio pirotecnico di lunedì a Dortmund contro la Germania. Entrambe le puntedimostrato di essere in ottima forma e lo stesso discorso vale per Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, la cui intesa sulla fascia destra si è rivelata preziosa pure per Spalletti. Con la difesa a tre si è inoltre disimpegnato bene – al netto dello sbandamento generale nel corso del primo tempo – l’eccessivamente criticato Alessandro Buongiorno: tra i perni della riscossa nella ripresa in terra tedesca.