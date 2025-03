Thesocialpost.it - L’Ue impone la “regola dei 10 secondi” a tutte le banche: cosa cambia per i cittadini

Leggi su Thesocialpost.it

La gestione delle finanze personali sta subendo una trasformazione significativa con l’evolversi continuo della tecnologia. Adesso c’è una ulteriore novità introdotta dall’Unione Europea: la “dei 10“. Questo nuovomentoleoperanti neldi garantire ai propri clienti trasferimenti immediati in euro, noti come SEPA Instant. Ciò significa che il denaro deve essere accreditato sul conto del destinatario in meno di 10, indipendentemente dall’orario, dal giorno della settimana o dalla presenza di festività. Ledella zona euro (Germania, Austria, Francia e altri paesi) hanno l’obbligo di conformarsi entro marzo 2025; leal di fuori della zona euro che gestiscono conti in euro (Polonia, Repubblica Ceca, Romania): termine massimo fissato a marzo 2027.