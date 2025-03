Ilfattoquotidiano.it - Lucas Pérez del Psv Eindhoven ha la tubercolosi: rischio di un focolaio nello spogliatoio

L’avventura dial Psvè iniziata come peggio non poteva. L’ex giocatore del Deportivo La Coruna, arrivato in Olanda a fine febbraio, finora ha potuto giocare appena 24 minuti con la squadra che ha eliminato la Juventus ai playoff di Champions League. E adesso dovrà stare lontano dai campi da gioco per circa due mesi: come rende noto il quotidiano De Telegraaf, il calciatore soffre infatti di “attiva”. Di conseguenza, difficilmente potrà indossare la maglia dei campioni d’Olanda in carica in questa stagione. Ma quello che preoccupa davvero il Psv è ildi un.“Sarà fuori per molto tempo ed è molto improbabile che possa giocare di nuovo in questa stagione“, si legge sul giornale olandese. Il calciatore dovrà rimanere isolato per tre o quattro settimane e sottoporsi a cure antibiotiche.