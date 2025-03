Movieplayer.it - Luca Zingaretti: “La casa degli sguardi? È stato un viaggio umano”

Leggi su Movieplayer.it

L'attore e regista èprotagonista di un incontro con il pubblico al Teatro Pretuzzelli di Bari nel corso del Bif&st dove èproiettato il suo esordio alla regia, La. "Mi posso alzare? Ho provato, ma non riesco a star seduto. Dovete sapere che ho bisogno di guardarvi negli occhi". Finisce, o meglio inizia così l'incontro conal Teatro Pretuzzelli di Bari dove il suo esordio, La, èproiettato nel corso del Bif&st prima di uscire in sala il prossimo 10 aprile. Lae il libro di Daniele Mencarelli La pellicola, già presentata in anteprima nel corso della Festa del Cinema di Roma, è tratta dall'omonimo libro di Daniele Mencarelli. "Erano dieci anni che volevo passare dietro la macchina da presa. .