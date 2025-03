Internews24.com - Lotta Scudetto, Braida: «Inter favorita, ma tutto può succedere! Tiferò Napoli? Mi è sempre stato simpatico…»

di Redazione: «, mapuò? Mi èsimpatico.» Le parole dell’ex dirigentevidai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ariedo, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato cosi del duellotra:LE PAROLE- «è possibile ma l’al momento. Un fattore che potrà incidere saranno le tante partite in più da disputare per i nerazzurri. Questo peserà sui muscoli dei giocatori di Inzaghi e qualcosa potrebbero lasciare per strada. Concentrazione e freschezza fisica saranno fondamentali. Se tifoin questa corsa? Sono e sarò permilanista nell’anima ma ilmi èsimpatico. Per questo auguro alla squadra e ad Antonio Conte il meglio da qui al termine del campionato»Leggi sunews24.