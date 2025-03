Internews24.com - Lotta Scudetto, Bagni: «Le prossime due giornate ci aiuteranno a capire! L’Inter deve stare attenta alle gare infrasettimanali…»

di Redazione: «Ledueciinfrasettimanali.» Le parole dell'ex giocatoreIntervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Salvatore, ha parlato cosi del duellotra Napoli e Inter:LE PAROLE- «Duello fino alla fine? E' probabile ma non è certo. Però leduedi campionato ci. Nellalascerei anche l'Atalanta, però sei punti cominciano ad essere un distacco più sostanzioso. Conte ritrova Neres e Inzaghi perde qualche pilastro. Leinfrasettimanali consumano e in Coppa Italia non c'è una sfida qualsiasi, ma il derby. Ma comunque, a prescindere da ciò, conoscendo la forza interiore del tecnico del Napoli, so che chiederà ai suoi di crederci sino alla fine: non c'è alcun motivo per dubitare che lo ascoltino, perché lui sa essere persuasivo»