Velvetgossip.it - L’oroscopo di Luca per martedì 25 marzo 2025: previsioni astrali del giorno

Il periodo che va dal 21 maggio al 21 giugno rappresenta una fase particolarmente favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli. Grazie al sestile tra Mercurio, il loro pianeta governante, e Plutone, questi individui possono sfruttare un’energia unica, capace di portarli a esplorare soluzioni innovative e meno convenzionali. Questo aspetto astrale offre la possibilità di affrontare le sfide con maggiore agilità, permettendo di trovare percorsi alternativi per raggiungere i propri obiettivi.Opportunità nel lavoroIn questo periodo, i Gemelli si trovano in una fase di transizione lavorativa, avvicinandosi alla conclusione di un ciclo e preparando il terreno per nuove esperienze. Le influenzesuggeriscono che i progetti attuali stanno per giungere a una conclusione, ma non senza aver prima aperto la strada a nuove opportunità.