Lorenzo Finn | Non sono passato professionista perché devo maturare Vorrei diventare un uomo di classifica

Markcon il Trofeo Serra Tramuntana di fine gennaio ha cominciato – in maglia Red Bull Bora-hansgrohe- una stagione in cui alternerà spesso l’attività Under23 a quella dei professionisti. Un programma ideale per crescere senza pressioni, in cuiesperienza e al tempo stesso familiarità nella categoria maggiore. Abbiamo parlato con il campione del mondo juniores alla vigilia della Coppi&Bartali dove attaccherà nuovamente il numero sulla schiena insieme ai professionisti della formazione tedesca.Come stai?“Sto bene, grazie. Pronto per cominciare un’altra avventura insieme a questa grande squadra”. Su quali aspetti ti sei concentrato maggiormente nel corso dell’inverno? Com’è andata la preparazione?“Quest’inverno ho avuto qualche intoppo a livello fisico, c’è stato un leggero problema al ginocchio destro che fortunatamente ho risolto.