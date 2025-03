L’ora di Dante quell’ora ancora attuale nelle scuole Lettera

Leggi su Orizzontescuola.it

inviata da L. Filomena Taronna, docente -Alighieri. A più di 700 anni dalla morte siamoqui a celebrarlo. In tutte le forme e in tutte le salse. È stato quel compagno di scuola sempre fuori dal giro. Non se lo filava nessuno, o quasi. Imbronciato e serio, almeno dai ritratti, non prometteva nulla di buono. Dalle sue opere risultava pure peggio. Pesante e ingombrante. E difficile, incomprensibile, noioso era pressoché la stima dei più.L'articolodi, quel