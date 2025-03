L’operaio di Pordenone che muore trafitto da una scheggia incandescente mentre lavora

Leggi su Open.online

Un giovane, di 22 anni, di Vajont (), è morto stanotte 25 marzo in un incidente sul lavoro avvenuto a Maniago. Il giovane, intorno all’1.30, stava operando su una macchina per stampaggio di ingranaggi industriali quando unalo haalla schiena, uccidendolo all’istante. I carabinieri hanno aperto le indagini e posto l’impianto sotto sequestro., che aveva compiuto 22 anni proprio ieri, aveva appena riavviato l’impianto per la produzione quotidiana quando è stato colpito dalla. Lo stampo sul quale si stavando, a temperature altissime, è andato distrutto e unaha investito. Non è ancora chiaro se è accaduto per un malfunzionamento della macchina oppure per una manovra sbagliata.I colleghi hanno immediatamente lanciato l’allarme al 112.