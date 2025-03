Anteprima24.it - L’opera di Calandini per celebrare il sacrificio e i valori dell’Arma

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della cerimonia di intitolazione della Stazione Carabinieri di Altavilla Irpina al Maresciallo d’Alloggio Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Francesco Pepicelli, svoltasi ieri, insieme agli elaborati grafici dei giovani studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Cosimo Caruso”, è stata realizzata un’opera significativa che rende omaggio ale aifondanti dell’etica professionale dei Carabinieri., realizzata da Luca, cittadino altavillese e Assistente Capo Tecnico della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Avellino, è stata esposta nella sala d’attesa della Caserma.Eseguita in tecnica mista su supporto ligneo diviso in tre pannelli e dipinta con colori acrilici,misura complessivamente 185×100 cm.