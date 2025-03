Calciomercato.it - Lookman, niente Serie A: firma con una big d’Europa

Leggi su Calciomercato.it

è pronto a cambiare aria: sarà addio a titolo definitivo,A. Spunta la prossima destinazione in Europa: colpo da 65 milioni di euroUna voglia immensa di dimostrare il proprio valore altrove.è diventato un elemento chiave della squadra guidata da Gasperini: una crescita esponenziale contribuendo anche al trionfo in Europa League a suon di gol ed assist. Ora l’attaccante nigeriano è pronto a fare le valigie in estate: già un anno fa è stato ad un passo dall’addio per poi optare per la permanenza a Bergamo.A:con una big– Lapresse – calciomercato.it Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro di Ademola. L’attaccante nigeriano è stato corteggiato dalle big dellaA dopo l’exploit sotto la guida attenta di Gian Piero Gasperini.