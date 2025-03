Inter-news.it - Longhi: «Inzaghi il migliore degli ultimi 30 anni dell’Inter? Ho altri due nomi!»

Brunosi sofferma sulla figura di Simone, nel ruolo di allenatore e comunicatore. Il giornalista riconosce i meriti, ma mette davanti a luiduenella storia delle panchine nerazzurre.RICONOSCIMENTI – Bruno, intervenuto su Radio Sportiva, affermando sull’allenatore: «i riconoscimenti li ha avuti, anche ieri ricevendo il premio per la Panchina d’Oro. Se ne sono accorti tutti che è un bravo allenatore., molto probabilmente, non è mediaticamente bravissimo, perché si limita a dire il banale o il normale. Però poi noi vediamo quello che fa l’Inter in campo. Non è una squadra in cui l’allenatore sceglie i ruoli, mette i giocatori in campo e loro si arrangiano. Qui c’è molto di più, ci sono dei meccanismi, ci sono le azioni memorizzate, c’è un grande lavoro che viene svolto».