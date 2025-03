Quotidiano.net - Long Neptune, il supermissile ucraino usato per colpire una base in Crimea: è la prima volta

Roma, 25 marzo 2025 – Una vera tregua è lontana, i negoziati a Riad si sono chiusi senza nemmeno una nota congiunta, la guerra va avanti. E sia da parte russa che da parte ucraina si preme sull’acceleratore. Tanto che le forze armate di Kiev hanno utilizzato per lail, il nuovo missile di produzione ucraina, perunamilitare russa in. A riferirlo è stato il ministro delle industrie strategiche dell'Ucraina, Herman Smetanin, in un'intervista a Nettavisen rilanciata da Suspilne. La stessa arma era stata utilizzata per attaccare la raffineria russa di Tuapse, situata sulla costa del Mar Nero, a circa 600 km dal territorio. La messa a punto delera stata annunciata alcune settimane fa dal presidenteVolodymyr Zelensky. Il missile, con una gittata di circa mille chilometri, in linea di principio sarebbe in grado didirettamente Mosca.