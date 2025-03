Metropolitanmagazine.it - Lol 5 sarà esplosivo con questo cast, la conferenza stampa: quando vederlo e dove

La presentazione di Lol 5, organizzata ieri 24 marzo, al Teatro centrale di Roma da Prime Video è stata condotta da Nicole Morganti. Tra clip inedite delle puntate e scambio di battute, ilha mostrato, come dice Pintus, la sua «complicità». La regola principale rimane sempre la stessa: vietato ridere e sorridere. Lol: chi ride è fuori 5 torna con una nuova stagione e un, come al solito, completamente rinnovato. Il talent show di Amazon Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy, vede il debutto alla conduzione e in veste di arbitri di Pintus e Alessandro Siani, due mattatori che osservano – neppure troppo da lontano – i dieci nuovi concorrenti. Sul palco del Teatro centrale di Roma, tutti i volti della nuova edizione del format: Geppi Cucciari, Enrico Brignano e sua moglie Flora Canto, Federico Basso, Raul Cremona, Valeria Graci, Marta Zoboli, Andrea Pisani (del duo Panpers).