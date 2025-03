Cataniatoday.it - Locker per pacchi a Catania, 7 nuovi punti per spedizioni e ritiri h24

Leggi su Cataniatoday.it

Con il commercio online diventato una consuetudine, ricevere un pacco è ormai un’esigenza quotidiana diffusa anche per le famiglie siciliane. Sempre di più, nell’ottica di ampliare l’offerta didi ritiro e di consegna, consentendo allo stesso tempo di scegliere in autonomia il momento in.