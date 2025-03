Movieplayer.it - Lobo: Jason Momoa ha quasi spoilerato l'aspetto del personaggio, la reazione di James Gunn è impagabile

Leggi su Movieplayer.it

L'attore stavaper rivelare il suo nuovo look nei panni del, provocando laimmediata del Boss dei DC Studios Come ampiamente anticipato,si lascerà alle spalle ildi Aquaman per debuttare nel DC Universe nei panni di, unminore della DC ma molto amato dall'attore. Ebbene, durante un'intervista,stavaper spoilerare il suo nuovo look, cosa che ha suscitato un'immediatadel boss dei DC Studios,. Sappiamo chefarà il suo esordio nel DC Universe nel corso di Supergirl: Woman of Tomorrow, con Milly Alcock protagonista. Una delle cose che molti sono ansiosi di vedere per la prima volta non è solo il costume ufficiale della Ragazza d'Acciaio, ma .