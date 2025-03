L’oasi perduta | quando il sonno diventa un lusso

Leggi su .com

Life&People.it In un mondo che non dorme mai, ilto un’oasi, un rifugio prezioso minacciato dal frastuono della vita moderna. Le lancette dell’orologio sembrano rincorrersi in una danza frenetica, mentre le ombre della notte si popolano di schermi luminosi e pensieri incessanti. La crisi delglobale, un’epidemia silenziosa, avvolge le nostre città, trasformando le notti in un labirinto di veglia e i giorni in un’eco di stanchezza.Un’indagine nel regno delle ombreUn recente sondaggio condotto su oltre 30.000 persone in 12 nazioni ha rivelato una verità inquietante: una persona su tre dorme regolarmente meno di quattro notti a settimana. Le cause? Un coro di voci familiari: stress, ansia, preoccupazioni economiche. Come ombre cinesi, questi fantasmi si allungano sulle nostre menti, impedendoci di abbandonarci al dolce abbraccio di Morfeo.