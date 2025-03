Lapresse.it - Lo studio dell’Ingv: “Laguna di Venezia a rischio inondazioni estreme entro il 2150”

e la suapotrebbero essere esposte aila causa dell’aumento del livello del mare e dell’abbassamento del terreno, fenomeno noto come “subsidenza”. È quanto emerso dallomultidisciplinare “Multi-Temporal Relative Sea Level Rise Scenarios up tofor the Venice Lagoon (Italy)” condotto dai ricercatoriin collaborazione con enti italiani e stranieri, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica ‘Remote Sensing’. Loha analizzato le proiezioni climatiche più aggiornate dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) e i dati geodetici disponibili per stimare l’estensione delle superfici esposte all’allagamento nei prossimi decenni, a causa dell’aumento del livello marino. I risultati ipotizzano scenari critici per l’interae il Mose, attualmente progettato per proteggeredalle acque alte fino a un’altezza di 3 metri di differenza tra il mare aperto e lae un livello medio del mare di 60 centimetri nel 2100, potrebbe essere superato dal mare verso la fine di questo secolo.