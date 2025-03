Ilnapolista.it - «Lo stadio Maradona può ancora rientrare tra quelli per gli Europei», lo ha detto l’assessore Cosenza

«Lopuòtraper gli», lo haEdoardo, assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Comune di Napoli, ospite a Radio Crc della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.Secondolopuòtraper glidel 2023.Quanto durerebbero i lavori?«Se posso lavorare senza diminuire la capienza e per fasi, quanto durano è questione di poca importanza. Secondo me siamoin tempo per essere unodove si giocheranno le partite degli, alla fin dei conti c’è un requisito che è il primo che richiede la Uefa e che non ha nessunod’Italia: l’infrastrutturazione dei trasporti totalmente a regime. Non c’è unomeglio servito di trasporti dello» Ecco il resoconto integrale di Radio Crc:«Musk al Napoli? Rimarrei comunque tifoso.