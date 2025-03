Ilgiorno.it - ‘Lo specchio di Borges’: racconti, poesie, musica e tango argentino. Appuntamento a Villa Erba di Cernobbio

Como, 25 marzo 2025 – Prosegue e si rafforza il progetto partecipativo, culturale e artistico, “Le Quattro Stagioni di” ideato e promosso da, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il contributo del Comune die il patrocinio della Provincia, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco. Domenica 30 marzo, alle 18, va in scena il secondocon lo spettacolo “Lodi Borges” la storia di un libro e della biblioteca illimitata con Massimiliano Finazzer Flory, tra le pagine di Borges le musiche di Astor Piazzolla, alla fisarmonica con Sergio Scappini e coreografie dicon Marco Palladino e Lara Carminati. Una performance unica. Una finzione vera, che unisce la voce con l’ascolto. Ie lecon la voce di Massimiliano Finazzer Flory e ilalla fisarmonica con il M° Sergio Scappini accompagnati in scena dalle coreografie di