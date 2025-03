Ilgiorno.it - Lo spacciatore della stazione. Ragazzo monitorato e arrestato

Dieci euro accartocciate consegnate spontaneamente ai poliziotti non li hanno convinti. Perché lo avevano visto spacciare davanti ai loro occhi e infatti in tasca di soldi e droga ne aveva molti di più. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio operati dalla Questura di Monza eBrianza, nella giornata di mercoledì 19 marzo scorso gli equipaggipolizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico hanno tratto in arresto un cittadino gambiano colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente nei pressi dei giardini di piazza Arosio a Monza. Alle 15.30 circa, avendo avuto una segnalazione di una attività di spaccio in corso all’interno dei giardinetti pubblici davanti allaferroviaria, con decine di clienti. i poliziotti mentre percorrevano corso Milano si sono posizionati in modo da poter controllare eventuali movimenti sospetti di un gruppo di ragazzi che stazionavano sulle panchine di piazza Arosio.