Lo ha colpito una scheggia incandescente Orrore in Italia morto Daniele Tafa a 22 anni

Aveva appena compiuto 22il giorno prima, Daniel, il giovane operaio che ha perso la vita mentre era al lavoro in un’azienda di Maniago, specializzata nello stampaggio a caldo di ingranaggi industriali in acciaio. Il ragazzo è statoalla schiena da una, dopo che lo stampo su cui stava operando si è distrutto. L’impatto non gli ha lasciato scampo.L’incidente avvenuto durante il turno notturnoNato a San Vito al Tagliamento e residente a Vajont (Pordenone),stava svolgendo il turno notturno, intorno all’1.30, quando si è verificato l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’impatto dellagli ha causato lesioni gravissime, portandolo alla morte sul colpo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maniago, i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e il personale dello Spisal, per avviare le indagini e mettere in sicurezza l’area.