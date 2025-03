Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sprint regale di Caleb Ewan

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:38della Ineos vince allolaFerrara-Bondeno.15:37 Il gruppo è all’ultimo chilometro.15:36 Il gruppo procede compatto a poco più di due chilometri dalla fine.15:33 Mancano cinque chilometri al traguardo.15:32 Le squadre continuano il lavoro per portare i propri uomini veloci nelle migliori condizioni verso la volata.15:29 Si lavora in vista della conclusione in volata sempre più probabile.15:26 Mancano dieci chilometri all’arrivo.15:26 Si esaurisce l’azione degli attaccanti di giornata. Il gruppo procede compatto.15:23 Dominik Amman è stato riassorbito dal gruppo.15:22 L’austriaco Dominik Amman della Team Vorarlberg perde contatto dal trio di testa.15:20 Il gruppo rinviene a gran velocità. I battistrada vantano ora solo 20” di vantaggio.