LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Vediamo se ci sarà battaglia per la fuga o il primo tentativo andrà via.12.01 Il più atteso in caso di volataè sicuramente Caleb Ewan: l’australiano debutta con la nuova maglia della Ineos Grenadiers.11.59 PARTITA UFFICIALMENTE LA.11.57 A breve il via della, corridori che si stanno avviando verso il chilometro 0.11.53 Si parte da Ferrara e si arriva a Bondeno dopo 174,5 chilometri. Il tracciato è totalmente pianeggiante. I corridori transitano due volte sulla linea del traguardo e tutto lascia presagire come scenario ideale l’arrivo del gruppo compatto con l’inevitabile conclusione in volata.11.50 Buongiorno e benvenuti allatestuale delladellaCoppi&Bartali.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladellaCoppi&Bartali.