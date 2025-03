Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziano i due giri del circuito finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 I corridori in fuga: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Baptiste Huyet (Unibet Tietema Rockets), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) e Dominik Amann (Team Vorarlberg).14.23 I battistrada conservano il loro vantaggio.14.20 Inizia il primo dei duedel.14.18 La fuga passa la linea di arrivo. Mancano 70 chilometri alla conclusione.14.16 Si avvicina il primo passaggio sulla linea del traguardo.14.13 Scende sotto i 2 minuti il vantaggio della fuga.14.10 Il gruppo si riporta facilmente sul duo.14.08 Attacco di due corridori nel gruppo principale. Si tratta di Andrew August (Ineos Grenadiers) e Louka Matthys (Wagner Bazin WB).14.06 Le nazioni rappresentate in fuga: Italia (Matteo Zurlo, Kevin Pezzo Rosola), Austria (Dominik Amann), Francia (Baptiste Huyet) e Panama (Carlos Samudio).