Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei fuggiti sale a due minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 Mancano meno di cinquanta chilometri al traguardo di Bondeno.14:46 La velocità media, ad ora, è di 42,7 km/h.14:43 Nell’elenco dei campioni nazionali al via figurano il giapponese Marino Kobayashi della JCL Team UKYO e il messicano Edgar David Cadena della Petrolike.14:40 Ildeivi tocca ora i 2?.14:38 Nell’elenco dei campioni nazionali al via della corsa figura l’israeliano Oded Kogut della Israel – Premier Tech.14:35 Il panamense Roberto Carlos Gonzalez si è laureato campione nazionale per il.14:32 Si mantiene stabile ildeivi. Il gruppo insegue a 1? e 50”.14.29 60 chilometri alla conclusione.14.26 I corridori in fuga: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Baptiste Huyet (Unibet Tietema Rockets), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.