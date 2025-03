Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini al comando

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Vantaggio che ora cala: 1’30” per i.12.37 A dettare il passo nel plotone c’è la Ineos Grenadiers.12.34 A breve l’unico GPM di giornata: Ponte Po’ di Volano.12.30 Cabedo si è rialzato ed è stato ripreso dal gruppo.12.27 Curiosità: nel gruppo davanti c’è Kevin Pezzo Rosola, figlio di Paola Pezzo, due volte campionessa olimpica in mountain bike.12.24 Gruppo invece già oltre i 2?.12.21 Cabedo dista 40” dalla testa.12.18 Alle loro spalle prova a riportarsi sotto lo spagnolo Marc Cabedo (JCL Team UKYO).12.15 Hanno guadagnato un largo margine sul gruppo, che si è praticamente fermato,atleti: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Baptiste Huyet (Unibet Tietema Rockets), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.