Oasport.it - Live Settimana Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo per le ruote veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della primadellaCoppi&Bartali. È pronta a partire l’edizione numero 40 della storica corsa a tappe che iniziae si concluderà sabato 29 con l’a Forlì. Saranno cinque giorni da vivere tutti d’un fiato e le emozioni certamente non mancheranno.Si parte da Ferrara e si arriva a Bondeno dopo 174,5 chilometri. Il tracciato è totalmente pianeggiante. I corridori transitano due volte sulla linea del traguardo e tutto lascia presagire come scenario ideale l’del gruppo compatto con l’inevitabile conclusione in volata.I corridori affrontano un percorso senza difficoltà altimetriche. Il passaggio sul Ponte Po di Volano, dopo 33,5 km, sarà valido come Gran Premio della Montagna.