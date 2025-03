Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: si comincia! Brignone pettorale n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.16.14 Si sono disputati otto giganti sin qui nella stagione di Coppa del Mondo: Federicaha collezionato cinque vittorie e tre uscite. Se ci aggiungiamo anche i Mondiali, dove si è tinta d’oro, si comprende come l’azzurra abbia sempre trionfato quando è arrivata al traguardo. Ciò nonostante è indietro di 20 punti in classifica a causa delle due uscite.16.09 Federicaè dunque padrona del suo destino. Vincendo la gara, in automatico si aggiudicherebbe anche la sfera di cristallo di: in caso di arrivo a pari merito con Robinson, l’azzurra prevarrebbe per il maggior numero di vittorie.16.08 La classifica di Coppa del Mondo di:1 ROBINSON Alice NZL 5202Federica ITA 5003 HECTOR Sara SWE 3874 COLTURI Lara ALB 3345 STJERNESUND Thea Louise NOR 3316 MOLTZAN Paula USA 2867 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2788 LJUTIC Zrinka CRO 2759 SCHEIB Julia AUT 26010 RAST Camille SUI 24416.