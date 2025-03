Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche! Brignone: “Niente calcoli, attaccherò!”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE PIAZZAMENTO SERVE A FEDERICADOPO L’USCITA DI ROBINSONFEDERICAVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.19.01 2’16?88 per Macuga. Tracciato regolare, ma è proprio il pendio di questa pista in Idaho ad essere difficile. Adesso la slovena Ana Bucik Jogan (-0.69). La neve è primaverile, trattata col sale.19.00ta la. In pista Lauren Macuga.18.58 La prima a partire sarà l’americana Lauren Macuga, discesista che ha incassato 6 secondi nella prima.18.55 Federicaa RaiSport: “Se ti metti a pensare, puoi fare disastri o andare troppo piano. Io sono qui per attaccare“. E così sia! Attacchiamo, fino alla fine!18.54 Attesa anche per le altre due azzurre in gara. Giorgia Collomb punta a chiudere in zona punti (dunque deve chiudere tra le prime 15), mentre Sofia Goggia ha bisogno di una grandeper provare ad attaccare il podio.