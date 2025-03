Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Sun Valley 2025 in DIRETTA: EPICA Federica Brignone! Suo anche il titolo di gigante! Fuori Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE PIAZZAMENTO SERVE ADOPO L’USCITA DI ROBINSONVINCE LA COPPA DEL MONDO DISE.19.54 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.19.53 Attenzione però, potrebbe non essere finita qui:ha portato gli sci da slalom a Sun. La vedremo in garagiovedì 27 marzo?19.52ha miglioratoil record di punti per un’italiana in Coppa del Mondo. Un primato che già le apparteneva.19.51 La classifica generale di Coppa del Mondo:1.(Italia) 1.5942. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1.2723. Sofia(Italia) 9314. Zrinka Ljutic (Croazia) 7905. Sara Hector (Svezia) 7526. Camille Rast (Svizzera) 7187.