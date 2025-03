Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve un’impresa in Spagna

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, trentunesima giornata dell’di! Primo impegno della settimana del doppio turno per i meneghini, che dopo la sfida odierna rientreranno in Italia per affrontate giovedì sera alle 20:30 il Barcellona.L’EA7 Emporio Armani deve rialzare immediatamente la testa dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa contro il Parisball (92-79) che ha fatto scivolare la compagine milanese all’undicesimo posto con 16-14 di record. Coach Ettore Messina dovrà toccare le corde giuste dei suoi giocatori per cercarecontro la temibile corazzata iberica, con Nikola Mirotic e Fabien Causeur pronti a trascinare i compagni insieme al duo Shields-LeDay e a Nico Mannion in cabina di regia.