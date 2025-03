Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: palla a due alla Movistar Arena, sfida delicatissima per i meneghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-3 Tripla dall’angolo di Alberto Abalde: ilpreme sull’acceleratore, break di 7-0!7-3 Ancora Walter Tavares che raccoglie il pallone e segna sotto il ferro!5-3 Virata perfetta di Garuba per il nuovo vantaggio!3-3 1/2 anche per Shields in lunetta.3-2 1/2 per Facundo Campazzo ai liberi.2-2 Leandro Bolmaro pareggia i conti per!2-0 Rimbalzo e schiacciata di Walter Tavares subito in avvio di match!Si alza laa due. Buona partita a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due coach: Campazzo Abalde Deck Garuba Tavares (); Mannion Bolmaro LeDay Shields Mirotic ()20:43 E’ il momento della presentazione dei due roster nell’impianto della Capitale spagnola!20:40 Squadre già sul parquet della– fino a poco tempo fa nota anche come WiZink Center – per il riscaldamento che anticipa laa due tra circa cinque minuti.