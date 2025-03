Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 96-89, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: successo degli spagnoli, i meneghini mantengono positiva la differenza canestri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:45 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:42 TOP SCORER:: Musa 21, Tavares 19, Campazzo 11 /: LeDay 15, Mirotic 14, Causeur e Shields 13Finisce qui! Ilvince 96-89 sull’che limita i danni dopo essere scivolata addirittura a -18.96-89 MIROTIC DA TRE! IL RUGGITO DEL CAMPIONE.96-86 Walter Tavares dopo il rimbalzo in attacco! Ilsi trova avanti anche nella, time-out Mateo con meno di 10? sul cronometro.Fabien Causeur si accascia a terra dopo aver accusato dolore alla schiena. Il fuoriclasse francese esce tra gli applausi della Movistar Arena che non ha dimenticato le prestazioni dell’ex di turno.