Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 90-75, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: spagnoli in controllo, i meneghini provano a limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA96-89 MIROTIC DA TRE! IL RUGGITO DEL CAMPIONE.96-86 Walter Tavares dopo il rimbalzo in attacco! Ilsi trova avanti anche nella differenza canestri, time-out Mateo con meno di 10? sul cronometro.Fabien Causeur si accascia a terra dopo aver accusato dolore alla schiena. Il fuoriclasse francese esce tra gli applausi della Movistar Arena che non ha dimenticato le prestazioni dell’ex di turno.94-86 ANCORA LUIII! ARMOOONI BROOKSSSS!! TRIPLAAAAAAAA94-83 2/2 per Walter Tavares a cronometro fermo.92-83 ARMONI BROOKS CON LA BOMBA DEL -9!C’E’.92-80 Risponde subito ilcon Feliz.90-80 ARMOOONI BROOOKS! TRIPLAAAAAA90-77 2/2 per Stefano Tonut ai liberi, conche cerca di difendere almeno il +9 del match di andata per la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti.