Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 78-63, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i padroni di casa non si scompongono e tornano a +15 dopo 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-65 Zach LeDay da due!81-63 Dzanan Musa punisce la difesa milanese da tre!Inizia la frazione conclusiva!Va in archivio anche il terzo quarto: 78-63 per ilall’ultima pausa breve del match!78-63 Un solo tiro segnato dalla lunetta da Musa.77-63 2/2 per Andres Feliz ai liberi: +14con 36? sul cronometro del terzo quarto.75-63 2/2 per Shavon Shields in lunetta per rosicchiare un paio di punti agli avversari.75-61 Taglio in backdoor e schiacciata di Hezonja su assist di Campazzo!73-61 Bomba dall’angolo di Mario Hezonja per ricacciarea -13!70-61 Dentro il libero aggiuntivo.69-61 Facundo Campazzo col fallo! 10 punti per il playmaker argentino ex Denver Nuggets.67-61 1/2 per Walter Tavares a cronometro fermo.66-61 Assist di Mirotic per Causeur:non molla, -5!66-59 Facundo Campazzo suona la carica da tre per il!0/2 per Mirotic in lunetta.