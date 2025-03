Oasport.it - LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 14-5, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ottimo avvio di match per i Blancos, meneghini in difficoltà

26-14 Bruno Fernando da due.24-14 Tap-in di Guglielmo Caruso! Mini-parziale di 5-0 dell'che prova a ricucire lo strappo.24-12 Dentro il libero aggiuntivo.24-11 CAUSEUR COL FALLO! L'PROVA A SCUOTERSI.24-9 Assist bellissimo dietro alla schiena di Campazzo per Garuba!non riesce a reagire, serve una scossa per evitare di aumentare il passivo.22-9 Ancora Tavares, che si sta prendendo la scena in questo primo quarto!20-9 L'asse Campazzo-Tavares funziona a meraviglia: l'argentino inventa, il capoverdiano segna!18-9 Fabien Causeur prova a suonare la carica per!18-7 Garuba si mette in proprio e va fin in fondo per il +11.16-7 Ancora Walter Tavares, che sale a quota 6 punti e tiene ila +9.L'ala montenegrina di passaporto spagnolo raggiunge i quattromila punti segnati in!14-7 2/2 per Nikola Mirotic – altro ex di turno prima di trasferirsi a Barcellona – ai liberi.