Oasport.it - LIVE Paolini-Linette, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’insidia della veterana polacca verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale del torneo WTA ditra Jasminee laMagda. Quarto confronto diretto tra le due con l’azzurra sotto 2-1 che ha colto l’unico successo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La vincente del match troverà iluna tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng., ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Florida da numero 7 del mondo dopo un avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana per la prima volta in stagione ha trovato tre vittorie consecutive superando la slovacca Sramkova, la tunisina Jabeur e la giapponese Osaka. Jasmine ha bisogno di punti importanti in vista delle pesantissime cambiali rappresentate dalle finali di Roland Garros e Wimbledon.