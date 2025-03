Oasport.it - LIVE Paolini-Linette, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra in campo dopo Monfils-Korda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:36 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Siamo nel corso del terzo set della sfida maschile tra. Al termine di questo match toccherà dunque al. A tra poco!Buongiorno e benvenuti nellatestuale del quarto di finale del torneo WTA ditra Jasminee la polacca Magda. Quarto confronto diretto tra le due consotto 2-1 che ha colto l’unico successo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La vincente del match troverà il semifinale una tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Qinwen Zheng., ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva in Florida da numero 7 del mondoun avvio di stagione condizionato da alti e bassi. La toscana per la prima volta in stagione ha trovato tre vittorie consecutive superando la slovacca Sramkova, la tunisina Jabeur e la giapponese Osaka.