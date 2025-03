Oasport.it - LIVE Musetti-Djokovic, ATP Miami 2025 in DIRETTA: il programma slitta ancora, si riprende alle 22:30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:15 Si va ripopolando l’Hard Rock Stadium di, tra non molto tornano in campo Monfils e Korda.21:53 NUOVA COMUNICAZIONE: Il giocorà22:30, il campo quindi non pare esserepronto.21:30 Vediamo quindi se tra circa 30? torneranno in campo Korda e Monfils, con il punteggio che dice 4-3 e servizio per l’USA: poi Paolini e poi!21:15 Arriva infatti la comunicazione che non si giocherà prima delle ore 22:00! E’ addirittura uscito un raggio di sole a!21:10 Si sta asciugando il centrale, non pare che si possa iniziare comunque per le 21:30.20:43 Non si giocherà prima delle 21:30, questa la nuova comunicazione degli organizzatori!20:25 Anche se al momento non piove, le previsioni non promettono bene nella notte italiane e nella serata di(USA).