Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vernon beffa Brennan e Groves allo sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.5017:22 Ancora una volta Kadenha lanciato una volata lunghissima, per poi essere superato dae dall’ancora ottimo Matthew.VINCE ETHAN!17:20 Lanciata la volata!ULTIMO CHILOMETRO!17:19 Ultimi 10 minuti in cui i corridori hanno viaggiato con una media superiore ai 60 km/h.17:18 3000 metri all’arrivo di Figueres. Da questo momento scatta la neutralizzazione dei tempi in caso di forature, cadute e problemi meccanici.17:16 5 km al traguardo! Gruppo allungatissimo ed andatura folle!17:16 Cresce il nervosismo tra le squadre dei velocisti, che cercano di tenere nelle prime posizioni i rispettivier.17:13 Finale con vento favorevole al gruppo. Si viaggia ad oltre 60 km/h in questo momento.