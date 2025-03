Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: c’è spazio per gli attaccanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della secondadeldi. Partenza da Banyoles ed arrivo a Figueres per 177.3 km movimentati. Frazione che dunque si presterà a diverse soluzioni dopo lad’apertura vinta dal britannico Matthew Brennan grazie ad un gran numero nel concitato finale, ma probabilmente toccherà nuovamente alle ruote veloci.L’alfiere del Team Visma – Lease a Bike partirà con il simbolo del primato oltre che con i favori del pronostico in ottica bis. Proverà a riscattarsi invece l’australiano Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), tra i papabili per la vittoria al pari del connazionale Corbin Strong (Israel – Premie Tech). Outsiders il ceco Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) e l’olandese Marijn Van Den Berg (EF Education – EasyPost).