Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km all’arrivo, sarà sfida Brennan-Groves

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.5016:49 Media oraria che si assesta sui 40 km/h esatti. Andatura cresciuta nella seconda metà di.16:46 30 km. Gruppo compatto ma l’impressione è che gli attacchi non siano terminati.16:44 Gruppo che non lascia spazio e va a chiudere grazie al lavoro della INEOS Grenadiers.16:42 Scatto del francese Brieuc Rolland (Groupama – FDJ) e dell’americano Quinn Simmonds (Lidl – Trek).16:39 Strada che continua a salire con un leggero falsopiano che porterà i corridori fino ai -30 km.16:36 35 km al traguardo e conformazione stradale che continua a cambiare. Siamo tornati in campagna dopo aver attraversato l’abitato di Figueras.16:33 Finale didunque non così scontato.